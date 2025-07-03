Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет
Россия и Украина договорятся о новом раунде переговоров, как только завершатся все процедуры согласования, в процессе «нет затыков», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что каждая сторона ждет предложения по срокам проведения встречи.
Песков заявил, что Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по урегулированию, которые российские представители «даже не обсуждали с украинской стороной». «Мы считаем, что обсуждаем через СМИ может только навредить процессу», — заявил он в ответ на вопрос, содержится в российском документе предложение о взаимной амнистии политзаключенных.
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