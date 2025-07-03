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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что по новому раунду переговоров с Украиной «затыков» нет

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия и Украина договорятся о новом раунде переговоров, как только завершатся все процедуры согласования, в процессе «нет затыков», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что каждая сторона ждет предложения по срокам проведения встречи.

Песков заявил, что Россия публично не обсуждает содержание проектов меморандумов по урегулированию, которые российские представители «даже не обсуждали с украинской стороной». «Мы считаем, что обсуждаем через СМИ может только навредить процессу», — заявил он в ответ на вопрос, содержится в российском документе предложение о взаимной амнистии политзаключенных.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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