Зеленский рассказал об «очень полезном» разговоре с Трампом

По словам украинского президента, речь шла в том числе и о совместном производстве оружия

Владимир Зеленский (Фото: Jaimi Joy / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем телеграм-канале прошедший телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он назвал его «очень важным и полезным».

По словам Зеленского, он поздравил американского президента с Днем независимости США и поблагодарил за всю оказанную Соединенными Штатами поддержку для «восстановления постоянного мира». «Нужно достойное соглашение, и Украина поддерживает американские предложения», — сказал он.

Также украинский президент рассказал, что Трамп хорошо проинформирован о ситуации с ударами российской армии и общим положением на фронте: «Обсудили ПВО и договорились, что будем работать над защитой украинского неба. Договорились о встрече наших команд».

Помимо этого, по словам Зеленского, речь шла о возможном совместном производстве вооружения (особенно дронов), взаимных закупах и инвестициях.

Зеленский не уточнил, обсуждал ли с США приостановку поставок американских боеприпасов на Украину. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне говорил, что обсуждал с главой комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Брайаном Мастом идею закупки у США системы противовоздушной обороны.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли ранее подтвердила приостановку поставок части вооружений Украине (в том числе ракет для системы Patriot). США хотят «поставить интересы Америки на первое место», сказала она тогда.

3 июля Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Спустя несколько часов он сказал, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сказал, что в ходе разговора Путин повторил, что Россия заинтересована в достижении своих целей, предпочтительно политико-дипломатическими средствами. «Пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию. Также президент информировал коллегу, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сказал Песков.