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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

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Военная операция на Украине
Ситуация на Украине «вышла из-под контроля», и с этим нужно что-то делать, заявил Трамп. Какие шаги необходимы президент не уточнил, но комментарий был воспринят как готовность США к взаимодействию с Украиной, пишет Bloomberg
Дональд Трамп (слева)
Дональд Трамп (слева) (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля», и потребовал активных действий, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Как пишет агентство, Трамп дал понять своим собеседникам, что с Украиной «нужно что-то делать». Он не стал вдаваться в подробности, какие именно шаги считает необходимыми, но этот комментарий был расценен как позитивный сигнал о готовности США к взаимодействию с Украиной, отмечает Bloomberg.

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Изначально он говорил, что сможет добиться завершения боевых действий за 24 часа. Однако позднее, уже став президентом, Трамп пояснил, что в этих словах была доля сарказма.

После возвращения республиканца на пост президента США Вашингтон провел серию встреч с представителями Киева и Москвы. В апреле в Белом доме сообщили, что американский лидер начал разочаровываться президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он признавал, что переговоры зашли в тупик, и грозил отказом США от посреднических усилий.

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Однако в июне Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс. Что именно он имел в виду, американский президент не уточнил. В Кремле отмечали совпадение позиций с США по ряду вопросов, в частности, о невозможности вступления Украины в НАТО. Зеленский говорил, что у Трампа есть «рычаг давления», который позволит положить конец конфликту России и Украины.

На данный момент российская и украинская делегации провели уже две встречи по урегулированию конфликта. Обе прошли в Стамбуле: первая — 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Практическим итогом обеих встреч стали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет, а также телами погибших бойцов. В июне, в частности, Россия передала Украине тела свыше 6 тыс. погибших военных. 19 июня прошел и очередной обмен пленными, но численность возвращенных Москве и Киеву не раскрывалась.

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Милена Костерева
Украина Россия США переговоры мирное урегулирование Дональд Трамп
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