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Военная операция на Украине ,  
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Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Киев не хочет рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать мирные переговоры с Москвой, как предложил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, поскольку тогда нужно будет отменить военное положение, а в таком случае необходимо будет проводить выборы, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Орбаном.

По мнению Путина, Киеву это невыгодно, поскольку шансы на переизбрание украинского руководства «близки к нулю».

«Как нам видится положение дел, в том числе с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца», — сказал он.

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Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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