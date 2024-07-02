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Военная операция на Украине ,  
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Украина отказалась от плана Орбана по прекращению огня

Жовква: Украина отказалась от плана Орбана по прекращению огня
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев в ответ на предложение Орбана на прекращении огня заявил, что достичь урегулирования собирается с помощью «саммитов мира». Москва называла разрешение конфликта на Украине невозможным без своего участия
Виктор Орбан и&nbsp;Владимир Зеленский
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимир Зеленский в ответ на план лидера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня изложил свою позицию, Киев не примет это предложение, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Зеркало недели».

Жовква отметил, что Венгрия — не первая страна, выдвигающая такие предложения.

«Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент — провели первый саммит мира и готовимся ко второму», — сказал он.

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Виктор Орбан

Виктор Орбан 2 июля находится с визитом в Киеве, впервые с 2015 года. По итогам встречи с украинским лидером он рассказал, что попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. В день визита венгерского премьера на Украину глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Ларовым, министры обсудили в том числе ситуацию на Украине.

14 июня президент России Владимир Путин, выступая в МИДе, назвал условия Москвы для мирных переговоров, они включают вывод украинских сил из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Российская сторона после этого гарантирует беспрепятственный отвод украинских соединений.

Саммит по урегулированию на Украине в Швейцарии прошел в середине июня. В основе встречи была «формула мира», предложенная Зеленским, которую Москва называла «тупиковой». Российских представителей на саммит не пригласили, российское руководство исключало вероятность выхода на мирное разрешение без участия Москвы. В офисе украинского президента допустили приглашение России на второй «саммит мира».

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Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина мирные переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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