Орбан назвал борьбу за мир главной целью председательства Венгрии в ЕС

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Главной задачей для Европы сейчас является достижение мира, этому же будет посвящены главные усилия во время председательства Венгрии в Евросоюза.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Для Европы мир — это самое главное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего председательства мы считаем борьбу за мир», — сказал он.

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