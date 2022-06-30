Путин назвал возможные пути вывоза зерна с Украины

Украинское зерно можно вывезти через Румынию, Польшу, Белоруссию и порты Азовского моря, считает Путин. Он уже предлагал вариант с Белоруссией, но Киев его отверг

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Российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины, «никто не мешает» Киеву разминировать порты для прохода судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Индонезии Джоко Видодо в Кремле, пообещав, что Москва гарантирует обеспечение безопасности.

По словам Путина, есть «другие возможности вывоза» зерна. «Через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Путин сказал также, что, по данным Москвы, сейчас на территории Украины находится 5 млн т зерна, это количество «никак не влияет на мировые рынки». По его словам, доля экспорта этой продукции составляет 0,5% от всего производимого в мире продовольствия. В ООН в начале мая заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в украинских портах из-за российской военной операции. В июне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране заблокировано от 20 млн до 25 млн т сельхозпродукции: зерна, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Это основные продукты питания, которые экспортирует Киев. Зеленский допустил, что к осени этот объем вырастет до 75 млн т.

Путин уже предлагал вывезти зерно с Украины через белорусскую территорию, назвав это «самым простым, легким и дешевым способом» и отметив, что предварительно нужно снять санкции с Минска. «Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — отвечал на это Зеленский.

После начала российской военной операции Киев объявил о закрытии судоходства на северо-западе Черного моря. За время конфликта в украинских портах скопилось несколько миллионов тонн зерна. Киев обвинил Москву в препятствовании выходу судов, в ООН призвали Россию разблокировать гавани. ООН и страны Запада предупредили об усугублении продовольственного кризиса. Москва это отрицает. Власти настаивают, что препятствий для вывоза зерна со стороны российских военных нет, и утверждают, что этому мешает сам Киев, заминировав свои порты.

В начале недели генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры о доступе к украинским портам достигли «момента истины». По данным Би-би-си, он также рассказал о рамочном соглашении, по которому зерно будут с согласия России вывозить из трех портов, контролируемых Киевом. Гутерриш сообщил, что в соответствии с этими договоренностями суда будут идти через Черное море в сторону Турции по обозначенным маршрутам.