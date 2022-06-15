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Военная операция на Украине ,  
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Турция, Россия и Украина создали канал связи по вывозу зерна

По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, Анкара ведет интенсивные переговоры с Москвой и Киевом. Под его руководством организован открытый канал связи по линии генералов Минобороны стран
Фото: AP
Фото: AP

Турция, Россия и Украина создали канал связи для решения проблемы с вывозом зерна из украинских портов, сообщает турецкий телеканал TRT.

Министр обороны Турции Хулуси Акар на прошлой неделе переговорил по телефону с российским и украинским коллегами Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым, напоминает телеканал.

Под руководством Акара был организован открытый канал связи по линии генералов Минобороны, «чтобы более подробно изучить вопрос и довести дело до конца».

«Мы хотим закончить работу как можно скорее. У нас интенсивный переговорный трафик как с Россией, так и с Украиной. У обеих сторон есть некоторые оговорки. Мы также работаем над устранением промежуточных оговорок. Мы надеемся на это», — сказал турецкий министр.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Байден сообщил о плане вывезти зерно с Украины по железным дорогам
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Фото:David Gray / Reuters

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, предложил создать безопасные коридоры для вывоза зерна в трех черноморских портах — там, где нет мин: корабли смогут заходить туда под руководством поисково-спасательных судов Украины, по прибытии их будут проверять.

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В начале июня президент России Владимир Путин говорил, что Москва гарантирует мирный проход груженых зерном судов в международные воды «без всяких проблем», если Украина разминирует подходы к черноморским портам. По его словам, зерно можно вывозить через черноморские порты, которые находятся под контролем Украины, в том числе через Одессу. Альтернативный вариант — порты Азовского моря: Бердянск, Мариуполь, которые находятся под контролем России.

Кроме того, по его словам, вывоз возможен через Дунай, а также через Румынию, Венгрию и Польшу. «И, наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии», — отмечал Путин, добавив, что для этого нужно снять санкции с Белоруссии. «Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», — заключил глава государства.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Анастасия Серова
зерно Россия Украина Турция

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