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Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган сообщил о консультациях по переговорам с Путиным и Зеленским
Турецкий президент хочет обсудить с ними экспорт зерна
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Timothy A. Clary / Getty Images)

Турция пытается договориться о телефонных переговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган журналистам. Трансляция с переводом на английский шла в Twitter-аккаунте PresserWatch (проект TRT).

«Наши коллеги проводят консультации на предмет телефонных переговоров с Путиным и Зеленским», — сказал он.

С лидерами России и Украины он обсудит экспорт зерна. Эрдоган также отметил, что Турция продолжает прикладывать усилия для того, чтобы лидеры России и Украины встретились лично.

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С начала военной операции России на Украине Турция не раз предлагала посредничество в переговорах. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Позже Турция предлагала провести в одном из своих городов встречу глав МИДов и президентов. Кремль настаивал на том, что встреча лидеров будет возможна только тогда, когда делегации выработают конкретные предложения.

21 июня делегация Министерства обороны Турции ездила в Москву, чтобы провести переговоры о безопасном вывозе зерна с Украины, которое заблокировано в портах страны. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал переговоры конструктивными. Он уточнял, что в Стамбуле может пройти встреча с участием России, Украины, Турции и ООН.

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Через неделю генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что обсуждение зернового вопроса достигло «момента истины». Представители ООН ведут переговоры отдельно с украинской и российской сторонами о том, чтобы зерно и удобрения из этих стран попали на международный рынок, говорил он.

Накануне на саммите НАТО турецкий президент призвал приложить больше усилий для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине.

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Жанна Антохина
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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