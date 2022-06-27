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Военная операция на Украине ,  
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Турция заявила о договоренности по созданию операционного центра по зерну

Операционный центр будет создан в Стамбуле. Анкара выступает посредником в решении вопроса вывоза украинского зерна
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Стамбуле появится операционный центр по вопросу вывоза зерна с Украины, сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью газете Il Messaggero.

«Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что суда, груженные зерном, смогут отбыть как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых инцидентов», — сказал он.

Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины
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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

После начала российской спецоперации в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Украина — один из крупнейших поставщиков пшеницы и кукурузы, и с конца февраля в ее портах оказались заблокированы миллионы тонн зерна.

Западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали, заявляя, что препятствия для вывоза зерна создал сам Киев, заминировавший свои порты. По словам президента Владимира Путина, если они будут разминированы, Россия обеспечит свободный проход судов.

Он также назвал необоснованными обвинения в том, что действия России привели к проблемам с поставками продовольствия. Как заявил президент, сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». А санкции против России усугубили ситуацию, добавил он.

В качестве посредника в решении вопроса о вывозе украинского зерна выступила Турция. В результате Анкара, Киев и Москва создали канал связи по зерну по линии генералов, а 21 июня Турция и Россия провели переговоры с участием представителей Минобороны.

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Турция зерно Украина

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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