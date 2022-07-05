Власти Калининграда озвучили «крайний ответ» на литовский запрет
Власти Калининградской области в качестве «крайней» ответной меры на запрет транзита грузов через Литву предложили запретить ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в эфире «Россия 24».
«То есть таким образом мы, по сути, запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию Российской Федерации, за исключением Калининграда. Я имею в виду транзитные грузы, которые следовали, например, из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом», — пояснил глава Калининградской области.
По его словам, мера «серьезная» и «самая крайняя», потому что работа портов очень важна для литовской экономики и «косвенные меры, которые могут последовать» за российским решением, возможно, будут «гораздо более серьезный иметь эффект». В регионе изучают и другие ответные шаги, вариантов «достаточно много», отметил Алиханов.
Он выразил надежду, что в Евросоюзе в ближайшее время будет принято решение на этот счет. Если Литва не пойдет на уступки и Калининградская область все же прибегнет к радикальному варианту, ей придется переводить свой транспортный поток, связанный с остальной территорией России, на море. Алиханов признал, что это потребует «определенных затрат» со стороны регионального и федерального бюджетов. «Так же, как санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры тоже, скорее всего, будут иметь какие-то встречные издержки», — сказал глава региона.
Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область. В Кремле решение назвали беспрецедентным и незаконным. Вызванный в МИД посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что о блокаде речи не идет и транзит грузов, не оказавшихся под санкциями, «работает нормально».
Немецкий журнал Spiegel в начале июля писал, что Еврокомиссия может 10 июля разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград, так как запрет, по ее мнению, способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль рассчитывает на благоприятное разрешение ситуации, но «обдумывает различные сценарии в случае худшего развития событий». Алиханов ранее 5 июля заявил, что работа над снятием запрета на транзит идет и может привести к нужным результатам.