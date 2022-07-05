Власти Калининграда озвучили «крайний ответ» на литовский запрет

Губернатор Антон Алиханов предупредил, что наиболее радикальный сценарий приведет к издержкам как для Литвы, так и для Калининградской области. Ранее он говорил о шансе на положительное разрешение ситуации с транзитом

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Власти Калининградской области в качестве «крайней» ответной меры на запрет транзита грузов через Литву предложили запретить ввоз и вывоз любых товаров в Россию и из нее через страны Прибалтики. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в эфире «Россия 24».

«То есть таким образом мы, по сути, запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию Российской Федерации, за исключением Калининграда. Я имею в виду транзитные грузы, которые следовали, например, из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом», — пояснил глава Калининградской области.

По его словам, мера «серьезная» и «самая крайняя», потому что работа портов очень важна для литовской экономики и «косвенные меры, которые могут последовать» за российским решением, возможно, будут «гораздо более серьезный иметь эффект». В регионе изучают и другие ответные шаги, вариантов «достаточно много», отметил Алиханов.

Он выразил надежду, что в Евросоюзе в ближайшее время будет принято решение на этот счет. Если Литва не пойдет на уступки и Калининградская область все же прибегнет к радикальному варианту, ей придется переводить свой транспортный поток, связанный с остальной территорией России, на море. Алиханов признал, что это потребует «определенных затрат» со стороны регионального и федерального бюджетов. «Так же, как санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры тоже, скорее всего, будут иметь какие-то встречные издержки», — сказал глава региона.

Литва с 18 июня запретила железнодорожный транзит попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область. В Кремле решение назвали беспрецедентным и незаконным. Вызванный в МИД посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что о блокаде речи не идет и транзит грузов, не оказавшихся под санкциями, «работает нормально».

Немецкий журнал Spiegel в начале июля писал, что Еврокомиссия может 10 июля разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград, так как запрет, по ее мнению, способен привести к эскалации конфликта. Литва, по данным издания, негативно отреагировала на это решение.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль рассчитывает на благоприятное разрешение ситуации, но «обдумывает различные сценарии в случае худшего развития событий». Алиханов ранее 5 июля заявил, что работа над снятием запрета на транзит идет и может привести к нужным результатам.