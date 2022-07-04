В Калининграде сочли неуместной идею переименовать город во Владибалтийск

Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В Калининграде не увидели оснований для изменения названия города на Владибалтийск — такой вариант предложил лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил РБК, что данная идея неуместна, у города уже есть имя.

«Основной тезис в том, что это неуместно. Мы уже привыкли, что Калининград это как минимум туристический бренд. Зачем сейчас что-то менять — неясно абсолютно», — сказал Лысков.

Он также отметил, что заявления о переименовании тех или иных топонимов появляются довольно часто, но «лучше наполнять текущие названия смыслами, сутью, чем пытаться гнаться за новыми названиями».

Ранее 4 июля Миронов написал в своем Telegram-канале, что в России «может появиться Балтийский край»: политик предложил дать Калининграду новое имя и заодно «повысить статус области».

Он отметил, что прусская Кенигсбергская область, территория которой после Второй мировой войны отошла к СССР, была переименована в Калининградскую ровно 76 лет назад, 4 июля 1946 года. Миронов напомнил, что бывший немецкий город могли и не назвать в честь умершего в тот год «номинального главы государства», председателя Президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина. Среди вариантов были также Балтийск, Славгород и Королевец. Название Балтийск в итоге получил город Пиллау на Балтийской косе, в 40 км от Калининграда.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — указал Миронов и предложил свой вариант — «Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край».

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По мнению политика, это название показывает, «что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики». Решать вопрос о переименовании, подчеркнул Миронов, должны жители региона.