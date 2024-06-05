Глава Минобороны Писториус: Германия должна быть готова к войне к 2029 году

Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году

Министр обороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО. Россия заявляла, что у нее нет причин воевать с блоком

Борис Писториус (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году, его слова приводит Der Spiegel.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», — сказал он в ходе выступления в бундестаге. «Мы не должны думать, что Путин остановится у границ Украины», — отметил Писториус.

Глава Минобороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО. «Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий», — подчеркнул министр.

По его словам, «в случае чрезвычайной ситуации» Германии нужны «смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну». В 2011 году всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена. Писториус не исключал возвращения к ней.

В марте главный редактор госканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров немецких вооруженных сил, в том числе командующего ВВС Инго Герхартца. Утверждалось, что они обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет TAURUS, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца, и рассуждали о возможности удара этими ракетами по Крымскому мосту. Писториус назвал инцидент с утечкой «информационной войной» и «гибридной атакой» Москвы и объяснил ее «индивидуальной ошибкой» человека, который присоединился к совещанию из Сингапура, не пройдя процедуру безопасного подключения.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя перехваченный разговор офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией. «Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — считает он. В немецком правительстве назвали слова о подготовке к войне «абсурдной, постыдной российской пропагандой». В Кремле говорили, что Москва не хочет войны с Берлином, но не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по своей территории.

О необходимости быть готовыми к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет заявлял и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Президент Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он также говорил об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран Европы.