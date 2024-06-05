 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году

Глава Минобороны Писториус: Германия должна быть готова к войне к 2029 году
Министр обороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО. Россия заявляла, что у нее нет причин воевать с блоком
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году, его слова приводит Der Spiegel.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», — сказал он в ходе выступления в бундестаге. «Мы не должны думать, что Путин остановится у границ Украины», — отметил Писториус.

Глава Минобороны назвал Россию угрозой не только для Украины, но и для Грузии, Молдавии и в конечном итоге НАТО. «Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий», — подчеркнул министр.

По его словам, «в случае чрезвычайной ситуации» Германии нужны «смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну». В 2011 году всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена. Писториус не исключал возвращения к ней.

Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

В марте главный редактор госканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров немецких вооруженных сил, в том числе командующего ВВС Инго Герхартца. Утверждалось, что они обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет TAURUS, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца, и рассуждали о возможности удара этими ракетами по Крымскому мосту. Писториус назвал инцидент с утечкой «информационной войной» и «гибридной атакой» Москвы и объяснил ее «индивидуальной ошибкой» человека, который присоединился к совещанию из Сингапура, не пройдя процедуру безопасного подключения.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя перехваченный разговор офицеров бундесвера, заявил, что Германия готовится к войне с Россией. «Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — считает он. В немецком правительстве назвали слова о подготовке к войне «абсурдной, постыдной российской пропагандой». В Кремле говорили, что Москва не хочет войны с Берлином, но не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по своей территории.

О необходимости быть готовыми к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет заявлял и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Президент Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока. Он также говорил об отсутствии агрессивных намерений в отношении стран Европы.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Борис Писториус Германия Россия война
Материалы по теме
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Политика
Президент Латвии сравнил закрытие Балтики для России с объявлением войны
Политика
Глава штаба обороны Британии отверг неизбежность третьей мировой войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 17:15
«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе Политика, 19:43
На Украине национализировали имущество Евгения Балицкого Политика, 19:40
В Петербурге на фоне ПМЭФ объявили «желтый» уровень погодной опасности Общество, 19:33
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 19:32
Суд вынес новое решение о заработках на конвертации валют в «Тинькофф» Финансы, 19:27
«МегаФон» разовьет системы видеоаналитики вместе с Ivideon Пресс-релиз, 19:15
Билл Гейтс решил рассказать в книге о своей жизни до основания Microsoft Общество, 19:07
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Лимаренко рассказал о росте оценочной стоимости моста на Сахалин Бизнес, 19:03
В Одесской области в поселке Затока произошел взрыв Политика, 19:03
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 18:59
Загитова и Поветкин будут послами Игр БРИКС Спорт, 18:58
Лавров впервые прибыл с визитом в Чад Политика, 18:57
ПСБ и Московский гарантийный фонд запустят новый совместный проект Пресс-релиз, 18:46
Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне к 2029 году Политика, 18:40