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Политика ,  
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Spiegel узнал об отказе Германии от планов вернуть призыв в армию

Spiegel: глава Минобороны Германии Писториус отказался возвращать призыв в армию
Борис Писториус называл ошибкой отмену воинской обязанности в Германии в 2011 году, но пока решил не возвращать ее. Представленная им модель службы основана на добровольном привлечении молодых людей в армию
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 27 мая, выступил на заседании исполкомапартии СДПГ, где представил ключевые идеи реформы военной службы. Как пишет Spiegel, пока министр решил отказаться от возвращения обязательного воинского призыва.

Модель службы, которую представил Писториус, основана на добровольном привлечении молодых людей в армию, в том числе при помощи различных стимулов — бесплатного получения водительских прав, погашении части кредитов на обучение, языковых курсов.

Как пишет Spiegel, Писториус в ходе выступления ни разу не произнес слово «призыв». Вместо этого он рассказал о планах разослать 18-летним гражданам анкеты, где те должны будут предоставить информацию об уровне своей физической подготовки. Это потребует изменений в законодательство о защите персональных данных.

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Фото:Omer Messinger / Getty Images

В 2011 году в Германии была отменена воинская обязанность, армия страны комплектуется на основе контрактов. Писториус в декабре 2023-го называл ошибкой отмену обязательной службы и говорил, что получил порядка 65 предложений по реорганизации бундесвера, в их числе были и идеи по воинской повинности. Глава Минобороны ссылался на пример Швеции, где с января восстановили гражданскую службу по призыву.

Spiegel в марте писал, что Писториус поручил подготовить предложения по модели набора на военную службу с элементами призыва. В следующем месяце он объявил, что страна проведет знаковую реформу и «перестроит бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны».

Согласно отчету бундестага, в 2023 году общая численность Вооруженных сил Германии составляла 181,5 тыс. В стране планируют довести численность военнослужащих до 203 тыс. к началу 2030-х годов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бундесвер Германия призыв в армию воинская повинность Борис Писториус
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