Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией
Россия не хочет войны с Германией, но не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по территории страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Мы <...> не хотим войны. <...> Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза», — сказал Песков.
1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 40-минутную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и поставках ракет Taurus Украине для этих целей.
Госдума направила в бундестаг требование расследовать этот инцидент. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос «заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования».
Минобороны Германии заявило о проведении проверки в связи с утечкой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал произошедшее серьезной проблемой и отметил, что расследование проведут как можно скорее.
4 марта утечку разговора прокомментировал представитель бундестага Вольфганг Бюхнер. По его словам, Германия не готовится к войне с Россией. Заявления о конфликте стран, добавил Бюхнер, распространяет российская пропаганда.
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