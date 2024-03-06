Песков заявил, что Россия не хочет войны с Германией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия не хочет войны с Германией, но не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по территории страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Мы <...> не хотим войны. <...> Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать. Мы не будем закрывать на это глаза», — сказал Песков.

1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала 40-минутную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и поставках ракет Taurus Украине для этих целей.

Госдума направила в бундестаг требование расследовать этот инцидент. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что вопрос «заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования».

Минобороны Германии заявило о проведении проверки в связи с утечкой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал произошедшее серьезной проблемой и отметил, что расследование проведут как можно скорее.

4 марта утечку разговора прокомментировал представитель бундестага Вольфганг Бюхнер. По его словам, Германия не готовится к войне с Россией. Заявления о конфликте стран, добавил Бюхнер, распространяет российская пропаганда.