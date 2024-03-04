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Военная операция на Украине ,  
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В Германии отвергли обвинения в подготовке к войне с Россией

В Германии отвергли обвинения из-за утекшей беседы в подготовке ударов по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Симоньян ранее опубликовала запись разговора немецких военных, которые обсуждали возможный удар с помощью ракет Taurus по Крымскому мосту. Кремль назвал это обсуждением планов удара по российским территориям
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Германия не готовится к конфликту с Россией, заявил представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, комментируя утечку разговора офицеров о Крымском мосте.

«Заявления о том, что [этот] разговор доказывает, что Германия готовит войну против России, являются абсурдной, постыдной российской пропагандой», — сказал Бюхнер (цитата по Financial Times).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что беседа немецких военных «говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России».

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1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку аудиозаписи разговора немецких офицеров (по ее данным, начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектора BBC бундесвера Герхартцем и сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте), в котором они обсуждали поставки Украине дальнобойных ракет Taurus и удар с их помощью по «мосту на востоке» (так он назван в расшифровке, Симоньян утверждает, что речь о Крымском мосте).

Канцлер Германии Олаф Шольц, который отказывается поставлять Taurus Киеву из-за риска ударов по Москве, назвал произошедшее «очень серьезной проблемой» и пообещал провести расследование.

4 марта посла Германии Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Он опроверг, что встреча была связана с утечкой, по его словам, она была посвящена «различным двусторонним вопросам» и назначена заранее.

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В Германии после случившегося призвали не только к расследованию, но и к повышению безопасности конфиденциальной коммуникации. «Необходимо незамедлительно провести всестороннюю подготовку всех ответственных лиц на всех уровнях бундесвера по вопросам защищенной связи», — сказала федеральный военный комиссар Ева Хегль.

Немецким спецслужбам придется решать две задачи, рассказал источник Handelsblatt: «Необходимо выяснить не только, могли ли русские проникнуть в систему и каким образом, но и мог ли какой-либо участник предоставить русским доступ». Как отметил собеседник издания, использование неразрешенных средств связи уже было проблемой в предыдущие годы. «Основная проблема в том, что мы ведем себя так, как будто наступил мир», — подчеркнул он.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Крымский мост Taurus
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