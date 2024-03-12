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Военная операция на Украине ,  
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В бундестаге объяснили утечку беседы офицеров о Крыме операцией России

В бундестаге объяснили утечку беседы офицеров о Крымском мосте операцией России
Сюжет
Военная операция на Украине

Члены комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб объяснили утечку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост результатом «российской операции». Об этом говорится в сообщении комитета по итогам специального заседания.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. <...> Комитет ожидает, что правительство проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — сказано в заявлении.

В заседании комитета участвовал в том числе министр обороны Германии Борис Писториус.

Писториус рассказал, как произошла утечка разговора из бундесвера о Крыме
Политика
Борис Писториус

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту. Шольц исключал возможность поставки Taurus на Украину и после утечки, указывая, что для контроля их применения необходимо участие немецких военных.

Кремль заявил, что беседа офицеров бундесвера говорит о прямой вовлеченности Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что немецкая сторона готовится «к войне с Россией». Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа после утечки вызвали в МИД России, также российские власти призвали Берлин к ответу.

Писториус назвал инцидент с утечкой беседы «информационной войной» и «гибридной атакой» Москвы, нацеленной на «подрыв решимости». Он рассказал, что утечка произошла из-за «индивидуальной ошибки» человека, который присоединился к совещанию из Сингапура, не пройдя процедуру безопасного подключения.

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Теги
утечка Германия Бундестаг Бундесвер Крым Крымский мост Taurus
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