Гладков сообщил о работе ПВО по воздушной цели на подлете к Белгороду
Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой», — добавил он.
Утром 5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что по Новой Таволжанке Белгородской области было выпущено более 70 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», в городе Шебекино зафиксировано свыше 15 прилетов.
По словам Гладкова, денег на восстановление поврежденных от обстрелов районов в Белгородской области «навскидку не хватает».
Ранее, 3 июня, в небе над Белгородом дважды сработали системы ПВО. Так, под обстрелом оказалось село Муром — от попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, были повреждены здания ДК, школы и детского сада.
До этого было зафиксировано падение обломков в районе Разумное. Гладков таже рассказал о повреждении в Сосновке в Белгороде уличного освещения рядом с велодорожкой.
Белгород и окрестности с прошлой осени подвергаются обстрелам со стороны Украины, они участились в конце мая. Так, 1 июня только по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал глава региона. 2 июня погибли пять жителей региона.
Минобороны России также сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.