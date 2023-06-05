Гладков: над Белгородом сработала система ПВО по объекту на подлете к городу

Гладков сообщил о работе ПВО по воздушной цели на подлете к Белгороду

Пострадавших нет, осколками повреждены два автомобиля, в том числе машина скорой помощи

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Над Белгородом сработала система ПВО по воздушной цели на подлете к городу, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой», — добавил он.

Утром 5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что по Новой Таволжанке Белгородской области было выпущено более 70 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», в городе Шебекино зафиксировано свыше 15 прилетов.

По словам Гладкова, денег на восстановление поврежденных от обстрелов районов в Белгородской области «навскидку не хватает».

Ранее, 3 июня, в небе над Белгородом дважды сработали системы ПВО. Так, под обстрелом оказалось село Муром — от попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт, были повреждены здания ДК, школы и детского сада.

До этого было зафиксировано падение обломков в районе Разумное. Гладков таже рассказал о повреждении в Сосновке в Белгороде уличного освещения рядом с велодорожкой.

Белгород и окрестности с прошлой осени подвергаются обстрелам со стороны Украины, они участились в конце мая. Так, 1 июня только по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал глава региона. 2 июня погибли пять жителей региона.

Минобороны России также сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.