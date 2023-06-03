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Над Белгородом второй раз за сутки сработала ПВО

Белгородский губернатор Гладков: в селе Муром после обстрела загорелся фельдшерский пункт
Село Муром попало под обстрел, предварительно никто не пострадал, но загорелся медпункт, повреждено здание школы, дома культуры и детсада, сообщил губернатор. Он отчитался о втором за 3 июня срабатывании ПВО над Белгородом
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), оперативные службы занимаются выяснением «последствий на земле», сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом [село] Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП (Фельдшерско-акушерский пункт. — РБК), также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада», — добавил губернатор.

Таким образом, ПВО над Белгородом сработала второй раз за сутки. В предыдущий раз они работали в ночь на 3 июня. RT со ссылкой на корреспондента сообщал о пяти взрывах, телеграм-канал «Жесть Белгород» писал о падении обломков в районе Разумное. Гладков затем рассказал о повреждении в Сосновке в Белгороде уличного освещения рядом с велодорожкой.

Белгород и окрестности с прошлой осени подвергаются обстрелам со стороны Украины, они участились в конце мая. Прежде регион подвергался единичным обстрелам, но теперь только по Шебекино выпускают каждый день около 150-250 снарядов, а за 1 июня в городе упали 850 снарядов. рассказывал Гладков. За 2 июня погибли пять жителей региона.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгород ПВО Вячеслав Гладков
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