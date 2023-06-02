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Губернатор сообщил о рекордном числе обстрелов Шебекино с Украины

Белгородский губернатор Гладков: за день в Шебекино прилетело 850 снарядов с Украины
Первого июня по Шебекино выпустили максимальное число снарядов за весь период военной операции; «мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», сказал глава региона. Обстрелы города участились в последние дни
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

За предыдущий день, 1 июня, украинские войска обстреляли Шебекино 850 снарядами, никто не погиб, но пострадали 16 человек. Об этом рассказалгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Если сравнивать со вчерашним днем, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ; мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — сообщил Гладков журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, пострадали уже десять предприятий, на их восстановление предварительно требуется около 13 млрд руб.

Шебекино находится в Белгородской области в 5 км от Харьковской области Украины. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек. Шебекино — крупнейший населенный пункт, расположенный настолько близко к украинской границе. Белгород находится примерно в 40 км от границы.

Во всем регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Город часто подвергается обстрелам, в последние несколько дней ситуация обострилась. Если раньше местные власти сообщали о единичных обстрелах, то теперь, по данным Гладкова, речь идет о 150–200 снарядах в день.

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Так, 27 мая снаряды попали в два предприятия, погиб один человек, еще трое были ранены. Спустя два дня, 29 мая, обстрелу подверглись два завода. Уже 30 мая удар был нанесен по пункту временного размещения уехавших из Шебекино, погиб один человек, два были ранены. В расположенной рядом с Шебекино Новой Таволжанке снаряд попал в подстанцию, что привело к перебоям с подачей электричества. В ночь на 31 мая Шебекино подверглось обстрелу из «Градов». Осколочные ранения получили два человека, еще двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
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Шебекино подверглось нескольким атакам украинских формирований 1 июня. В первой приняли участие три бронемашины, четыре пикапа и порядка 30 военных, Минобороны России отчиталось об ударе по ним, в результате чего атака была отбита. В следующей волне приняли участие до 70 военных с пятью танками, четырьмя бронемашинами, они отошли после тяжелых потерь. Третья группа украинских военных пыталась атаковать в направлении Новой Таволжанки. Атака была отбита в ходе стрелкового боя. На протяжении всего дня Шебекино и окрестности подвергались ударам из РСЗО «Град» и минометов. Загорелось здание общежития, обстрелу подверглось и здание администрации.

Губернатор сообщил о рекордном числе обстрелов Шебекино с Украины
Video

Президент Владимир Путин связался с шебекинским мэром Владимиром Ждановым. «Я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», — рассказал глава округа. Президент наградил его орденом Мужества.

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Белгородская область Шебекино обстрел
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