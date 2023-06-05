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Власти сообщили об утренних ударах из «Градов» по Белгородской области

Глава Шебекинского округа Жданов: за утро по Новой Таволжанке выпустили более 70 снарядов
По Новой Таволжанке Белгородской области за утро было выпущено более 70 снарядов из РСЗО «Град», в Шебекино зафиксировано свыше 15 прилетов из ствольной артиллерии, сообщил глава округа Жданов
Власти сообщили об утренних ударах из «Градов» по Белгородской области

За утро 5 июня по Новой Таволжанке Белгородской области было выпущено более 70 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», в городе Шебекино зафиксировано свыше 15 прилетов из ствольной артиллерии, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в ходе оперативного совещания с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Трансляция велась на странице главы области во «ВКонтакте».

«По Таволжанке за сегодня, до 8.30 утра, было выпущено более 70 прилетов из РСЗО «Град» и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», — сказал он.

В последнее время атаки на граничащий с Украиной Шебекинский округ усилились. Как говорил Гладков 4 июня, за сутки по нему выпустили 519 снарядов. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке погибли две женщины, там было еще двое пострадавших.

1 июня Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских сил атаковать Шебекино. По данным ведомства, сначала пункт пропуска «Шебекино» обстреляли со стороны Украины, а потом была попытка атаки в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих. Она была отбита. Еще одна группа диверсантов попыталась прорваться к Новой Таволжанке, ее также отразили.

4 июня Гладков сообщил о новой попытке прорыва украинской диверсионной группы. Спустя два часа после этого Минобороны России рассказало об отражении атаки диверсантов. По данным ведомства, группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего они отступили.

Власти приняли решение частично эвакуировать жителей Шебекино.

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Власти сообщили об утренних ударах из «Градов» по Белгородской области
Власти сообщили об утренних ударах из «Градов» по Белгородской области

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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