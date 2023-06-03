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Гладков сообщил о повреждениях в Белгороде из-за работы ПВО

Гладков: в Белгороде повреждено уличное освещение из-за работы ПВО
Под обстрел за 2 июня попали Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа. Есть погибшие, раненые и повреждения
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Сосновке в Белгороде в результате работы ПВО повреждено уличное освещение рядом с велодорожкой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в сводке за 2 июня

Также губернатор сообщил, что при обстрелах региона со стороны Украины за последние сутки два артиллерийских снаряда было выпущено по селу Щетиновка в Белгородском районе, еще пять — по селу Нечаевка. Пострадавших и разрушений нет.

После работы ПВО в поселке Разумное пострадал один человек, у него осколочное ранение правой стопы. Кроме того, были повреждены шесть автомобилей и одно домовладение.

  • В Валуйском городском округе в результате обстрела «Градами» села Соболевка погибли три человека: двое мужчин скончались на месте, еще одна женщина с осколочным ранением передней брюшной стенки и грудной клетки умерла в машине скорой помощи. Семь человек получили ранения, шестерых из них доставили в больницу. Также повреждения получили 24 домовладения, газопровод и линия электропередачи. Всего было выпущено 18 снарядов. Десять минометных боеприпасов ударили по хутору Леоновка. Там пострадавших нет, есть разрушения. Кроме того, из миномета обстреляли территорию рядом с селом Старый Хутор — там выпущено шесть снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.
  • В Волоконовском районе 56 снарядов попало по хутору Старый, еще 21 — по селу Тишанка. Пострадавших нет. В Тишанке выбило стекла в четырех домовладениях, были повреждены газопровод и ЛЭП, сейчас уже восстановлены.
  • В Грайворонском районе 47 боеприпасов выпустили по окраине села Козинка, никто не пострадал. Повреждено три частных домовладения. Один минометный снаряд ударил по селу Дроновка. Там пострадавших и разрушений нет.
  • В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка, по нему было выпущено семь боеприпасов. Пострадавших нет. Осколками снаряда повреждены ограждения двух домовладений. По селу Репяховка попали три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое. Никто не пострадал, повреждена сельскохозяйственная техника.
  • По Шебекинскому городскому округу был выпущен 371 снаряд. Погибли две женщины в поселке Маслова Пристань — в момент обстрела они ехали в машине. За прошедшие сутки в округе были ранены еще восемь человек, шестеро из них госпитализированы. В самом Шебекино получило повреждения промышленное предприятие. В городе нет света и воды. По селу Муром ударили 37 артиллерийских снарядов. В результате повреждено 11 частных домовладений, один дом полностью сгорел. Часть улиц остается без света и мобильной связи. Под обстрел попал поселок Маслова Пристань. По поселку Ленинский было выпущено девять минометных снарядов, по хутору Панков — пять. Из миномета и артиллерии также обстреляли поселок Новая Таволжанка, по нему попали 57 снарядов. В результате повреждены 40 частных домовладений.

Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последнее время удары участились. 1 июня по Шебекино было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции, отмечал губернатор. «Мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — говорил Гладков. Минобороны сообщало о попытках атак и прорыва украинских диверсантов в регион, которые были отражены. Из-за ударов власти частично эвакуируют жителей города.

Гладков сообщил о повреждениях в Белгороде из-за работы ПВО
Гладков сообщил о повреждениях в Белгороде из-за работы ПВО

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