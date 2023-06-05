Гладков заявил о нехватке денег на восстановление после обстрелов
Денег на восстановление поврежденных от обстрелов районов в Белгородской области «навскидку не хватает», заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит. Единственное, что пока понимаем, что в Шебекинском округе в трех населенных пунктах, где есть основные разрушения, мы войти до сих пор не можем, работы начать не можем», — сказал глава региона (цитата по Go.31).
Глава пресс-службы Гладкова Игорь Плотников уточнил РБК, что основные разрушения зафиксированы в городе Шебекино и селах Новая Таволжанка и Муром. «Когда говорят нельзя войти, это означает, что туда войти можно, но опасно. В любой момент может быть обстрел и люди пострадают, то есть они находятся в зоне, подвергающейся постоянному обстрелу. Речь шла о том, что есть повреждения домов, но сколько, каких домов, какой ущерб — пока не представляется возможным ни подсчитать, ни предпринять меры по ремонту этих зданий», — пояснил он.
В последние дни ВСУ усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области. Гладков сообщал, что 4 июня украинские военные только по Шебекинскому городскому округу выпустили 611 снарядов за сутки. Жителей Шебекино эвакуируют в другие районы Белгородской области и регионы России.
4 июня Гладков сообщил о новой попытке прорыва украинской диверсионной группы. Спустя два часа после этого Минобороны заявило об отражении атаки диверсантов. По данным ведомства, группа пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, по диверсантам нанесли артиллерийский удар, после чего они отступили. Позднее ведомство уточнило, что групп было две.