Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Как перестать волноваться и поддержать ребенка перед экзаменами Pro, 15:03
Командир «Востока» сообщил о первом появлении танков Leopard на фронте Политика, 14:58
На Украине оценили падение численности населения страны с февраля 2022-го Политика, 14:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:54
С каким неприятным «трюком» сталкиваются российские импортеры на таможне Pro, 14:53
Как политика безопасности влияет на водителей и пассажиров такси Тренды, 14:52
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 14:42
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
Changan привезет в Россию аналог Renault Arkana Авто, 14:39
Тарасова поддержала разрешение дочери Тутберидзе уйти в сборную Грузии Спорт, 14:38
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 14:37
Минфин спрогнозировал потерю ₽44 млрд нефтегазовых доходов в июне Экономика, 14:33
Акцент на платформенность и коммуникации: как бизнесу внедрять DevOps Тренды, 14:31
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:30
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине оценили падение численности населения страны с февраля 2022-го

Украинский институт будущего: население Украины сократилось с 37 до 29 млн человек
Численность населения Украины опустилась ниже 30 млн человек, подсчитал украинский аналитический центр. Согласно подсчетам Украинского института будущего, за пределами страны сейчас находятся 8,6 млн человек
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Население Украины сократилось после начала спецоперции с 37,6 млн до 29 млн человек, по данным на май 2023 года, подсчитал Украинский институт будущего. Инфографика с данными опубликована в телеграм-канале организации.

После начала спецоперации России на Украине, территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая, в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины. Из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальных статус в европейских странах.

Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживет на территории страны, отмечает институт, работают только 9,1-9,5 млн украинцев. «Если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы», — говорится в публикации.

Если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

В докладе Украинского института будущего, который посвящен новой экономической политике Украины и где впервые были опубликованы эти данные, поясняется, что оценка численности населения страны основана на данных украинского Института демографии и социальных наук имени Михаила Птухи, данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также на собственных оценках организации.

Читайте на РБК Pro
Новые высоты или глубокая коррекция: как будут меняться цены на золото
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple

Украинский институт будущего был создан в 2016 году и позиционирует себя как независимый аналитический центр. Руководит организацией Вадим Денисенко. Среди учредителей организации — политтехнологи и журналисты Тарас Березовец и Юрий Романенко, экономист и бизнесмен Анатолий Амелин, советник главы МВД Антон Геращенко и др.

Согласно данным электронной переписи населения, которую украинские власти провели в 2019 году, численность населения Украины на тот момент составляла 37 млн 289 тыс. человек — без учета населения Донецкой и Луганских народных республик и Крыма. Данные для этой переписи собирали не лично, а в электронном виде — на основании данные мобильных операторов, информации о пенсионерах, данных налоговых органов, цифры по получателях различных субсидий. Это на 4,5 млн меньше, чем сообщала Государственная служба статистики осенью 2019 года — организация как раз считала с учетом жителей этих регионов. В 2018-м, согласно данным украинского Госстата, в стране проживало 42,1 млн человек.

Снижение реальной численности населения представитель украинского правительства Дмитрий Дубилет, который проводил брифинг по итогам переписи, объяснил как территориальными потерями и трудовой миграцией, так и превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.

В 2001 году, когда проводилась последняя очная перепись населения страны, численность населения Украины составила 48,6 млн человек. За год до событий на Майдане и начала конфликта в Донбассе этот показатель, согласно данным статистики, снизился до 45,3 млн.

Потери украинских вооруженных сил с 24 февраля, по версии Минобороны России на 21 сентября 2022 года, составили около 100 тыс. человек, из которых более 60 тыс. погибли и почти 50 тыс. ранены (при российских потерях в 5,9 тыс.) Позднее Минобороны России также несколько раз сообщало о потерях ВСУ за отдельные месяцы. Так, в ноябре украинская армия потеряла более 8 тыс. военнослужащих, говорил министр Сергей Шойгу, в январе 2023 года — более 6,5 тыс. человек, в феврале — более 11 тыс. военных, а за апрель — 15 тыс человек.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибших.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина население операция России на Украине
Материалы по теме
Подоляк заявил, что население Киева некуда эвакуировать
Политика
Население России за год сократилось на 555 тыс. человек
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter