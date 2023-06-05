На Украине оценили падение численности населения страны с февраля 2022-го

Численность населения Украины опустилась ниже 30 млн человек, подсчитал украинский аналитический центр. Согласно подсчетам Украинского института будущего, за пределами страны сейчас находятся 8,6 млн человек

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Население Украины сократилось после начала спецоперции с 37,6 млн до 29 млн человек, по данным на май 2023 года, подсчитал Украинский институт будущего. Инфографика с данными опубликована в телеграм-канале организации.

После начала спецоперации России на Украине, территорию страны покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая, в европейских странах находятся более 8,2 млн беженцев с Украины. Из них только чуть более 5,1 млн человек имеют официальных статус в европейских странах.

Из тех 29 млн человек, которые сейчас проживет на территории страны, отмечает институт, работают только 9,1-9,5 млн украинцев. «Если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы», — говорится в публикации.

Если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих, предупреждают аналитики.

В докладе Украинского института будущего, который посвящен новой экономической политике Украины и где впервые были опубликованы эти данные, поясняется, что оценка численности населения страны основана на данных украинского Института демографии и социальных наук имени Михаила Птухи, данных Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также на собственных оценках организации.

Украинский институт будущего был создан в 2016 году и позиционирует себя как независимый аналитический центр. Руководит организацией Вадим Денисенко. Среди учредителей организации — политтехнологи и журналисты Тарас Березовец и Юрий Романенко, экономист и бизнесмен Анатолий Амелин, советник главы МВД Антон Геращенко и др.

Согласно данным электронной переписи населения, которую украинские власти провели в 2019 году, численность населения Украины на тот момент составляла 37 млн 289 тыс. человек — без учета населения Донецкой и Луганских народных республик и Крыма. Данные для этой переписи собирали не лично, а в электронном виде — на основании данные мобильных операторов, информации о пенсионерах, данных налоговых органов, цифры по получателях различных субсидий. Это на 4,5 млн меньше, чем сообщала Государственная служба статистики осенью 2019 года — организация как раз считала с учетом жителей этих регионов. В 2018-м, согласно данным украинского Госстата, в стране проживало 42,1 млн человек.

Снижение реальной численности населения представитель украинского правительства Дмитрий Дубилет, который проводил брифинг по итогам переписи, объяснил как территориальными потерями и трудовой миграцией, так и превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.

В 2001 году, когда проводилась последняя очная перепись населения страны, численность населения Украины составила 48,6 млн человек. За год до событий на Майдане и начала конфликта в Донбассе этот показатель, согласно данным статистики, снизился до 45,3 млн.

Потери украинских вооруженных сил с 24 февраля, по версии Минобороны России на 21 сентября 2022 года, составили около 100 тыс. человек, из которых более 60 тыс. погибли и почти 50 тыс. ранены (при российских потерях в 5,9 тыс.) Позднее Минобороны России также несколько раз сообщало о потерях ВСУ за отдельные месяцы. Так, в ноябре украинская армия потеряла более 8 тыс. военнослужащих, говорил министр Сергей Шойгу, в январе 2023 года — более 6,5 тыс. человек, в феврале — более 11 тыс. военных, а за апрель — 15 тыс человек.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибших.