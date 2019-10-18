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Общество ,  
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На Украине зафиксировали сокращение населения на 170 тыс. человек

С января по сентябрь 2019 года население Украины сократилось на 177 тыс. человек. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,9 млн человек, следует из данных украинской Государственной службы статистики.

Как говорится в документе, на каждую сотню умерших украинцев приходится только 53 новорожденных. Только за месяц (с августа по сентябрь), по данным службы, численность населения на Украине уменьшилась на 14 тыс. человек.

Общество
Население Украины за год сократилось на 233 тыс. человек

В 2018 году, согласно данным украинского Госстата, в стране проживало 42,1 млн человек. За тот год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. Темпы сокращения опередили показатели 2017 года, тогда население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек.

Теги: Украина, численность населения
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