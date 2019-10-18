На Украине зафиксировали сокращение населения на 170 тыс. человек

На Украине зафиксировали сокращение населения на 170 тыс. человек

С января по сентябрь 2019 года население Украины сократилось на 177 тыс. человек. По данным на 1 сентября, в стране проживает 41,9 млн человек, следует из данных украинской Государственной службы статистики.

Как говорится в документе, на каждую сотню умерших украинцев приходится только 53 новорожденных. Только за месяц (с августа по сентябрь), по данным службы, численность населения на Украине уменьшилась на 14 тыс. человек.

В 2018 году, согласно данным украинского Госстата, в стране проживало 42,1 млн человек. За тот год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. Темпы сокращения опередили показатели 2017 года, тогда население Украины сократилось на 198,1 тыс. человек.