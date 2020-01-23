На Украине сообщили о сокращении населения на 11,5 млн человек за 18 лет

Разница данных электронной переписи с официальной информацией Госстата составила 4 млн человек. Последний раз перепись в стране проводилась в 2001 году, тогда на Украине проживали 48 млн человек

Фото: Евгений Волокин / Reuters

Украинские власти провели электронную перепись населения и обнаружили, что в реальности в стране проживают 37,289 млн человек. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабинета министров.

По обнародованным данным, численность населения Украины составляет 37,289 млн человек, что на 4,5 млн меньше, чем сообщала Государственная служба статистики осенью прошлого года. Такая разница объясняется тем, что в данном случае власти не стали учитывать граждан, проживающих в Крыму, самопровозглашенных республиках Донбасса, а также тех украинцев, которые большую часть времени проводят за рубежом.

Снижение реальной численности населения представитель украинского правительства Дмитрий Дубилет, который проводил брифинг по итогам переписи, объяснил как территориальными потерями и трудовой миграцией, так и превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.

Дубилет отметил и новый формат переписи. Вместо обычного опроса граждан власти собирали данные мобильных операторов, информацию о пенсионерах, данные налоговых органов, цифры по получателям различных субсидий. С помощью такой переписи невозможно определить, например, национальный состав населения, однако зато такой формат не требует больших финансовых затрат. Для сравнения, обычная перепись, по словам Дубилета, обойдется украинскому государству в 2–3 млрд грн.