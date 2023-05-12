Euractiv узнал, что Евросоюз оценил потери ВСУ в 13 тыс. убитых

По внутренним данным ЕС, с 24 февраля 2022 года потери Киева составили 13 тыс. убитых в ходе боевых действий и 35 тыс. раненых, пишет Euractiv. Украина оценивала потери ВСУ в декабре до 13 тыс. человек, Россия — свыше 60 тыс.

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Вооруженные силы Украины с начала конфликта потеряли 13 тыс. человек, со ссылкой на внутренний меморандум ЕС сообщил Euractiv.

По данным портала, этот документ основывается на информации Украины, сообщениях в СМИ и утечках разведданных. Согласно внутреннему меморандуму Евросоюза, с 24 февраля 2022 года потери Киева составили 13 тыс. убитых в ходе боевых действий и 35 тыс. раненых.

В документе также говорится, что, по оценкам США, потери Украины составили 17,5 тыс. убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных, считают в Вашингтоне.

В последний раз Украина раскрывала число потерь среди своих военных в декабре 2022 года. Тогда советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ за девять месяцев боевых действий потеряли от 10 тыс. до 13 тыс. погибших.

Месяцем ранее, в ноябре 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала спецоперации погибли 100 тыс. украинских военных. Позже этот фрагмент удалили из ее видеообращения. В Еврокомиссии пояснили, что указанная оценка была взята «из внешних источников» и «должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России».

Минобороны России, в свою очередь, в сентябре 2022 года оценивало потери украинской армии в более 100 тыс. — это 61,2 тыс. погибших и 49,3 тыс. раненых. В ноябре потери ВСУ составили свыше 8 тыс. военнослужащих, в минувшем январе — более 6,5 тыс., в феврале — свыше 11 тыс., в апреле — 15 тыс. человек, сообщал глава ведомства Сергей Шойгу.

Российские потери Минобороны в последний раз раскрывало в сентябре. Тогда это число, по данным ведомства, составляло 5937 человек.