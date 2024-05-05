Швейцария позвала на мирную конференцию по Украине папу римского
Швейцария пригласила папу римского Франциска на мирную конференцию по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень позитивно относится к мирной конференции», — сказала она.
4 мая Амхерд посетила Италию и Ватикан. На встрече с папой римским, как сообщила президент, она обсудила конфликт на Украине и ситуацию в других горячих точках мира. Кроме того, она встретилась с госсекретарем Ватикана кардиналом Паролином (глава исполнительной власти в государстве). Амхерд рассказала в Х, что также обсуждала с ним мирный саммит в Бюргенштоке, ситуацию на Украине, а также кризисы на Ближнем Востоке и в Судане.
Швейцарский президент встретилась и с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, они обсуждали двусторонние вопросы — сотрудничество в энергетике, транспортной сфере, миграционной политике. Мелони гарантировала приверженность Италии проведению конференции по Украине в Швейцарии.
Россию не пригласили на конференцию по Украине в Бюргенштоке. МИД Швейцарии пояснил, что урегулирование без участия Москвы невозможно, но на данном этапе она не приглашена, поскольку цель мероприятия — начать мирный процесс. Кроме того, Россия «неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», добавили в ведомстве.
Президент Владимир Путин сравнил запланированную конференцию с паноптикумом. Российское посольство в конфедерации указывало, что Москва в любом случае не будет участвовать в мероприятии, независимо от того, пригласят ее или нет.
Папа римский неоднократно высказывался о ситуации на Украине и призывал к дипломатическому решению конфликта. В частности, 31 марта, в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю католической Пасхи, он предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех». 25 февраля он призвал стороны «обрести гуманность для создания условий дипломатического решения в поиске справедливого и прочного мира».
Кроме того, Франциск назначил своего посланника по урегулированию конфликта на Украине, кардинала Маттео Дзуппи. Он в 2023-м совершил несколько поездок в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон в рамках своей миссии. В конце прошлого года Дзуппи сказал, что в процессе поиска мирного решения «что-то движется». «И россияне, и украинцы признали роль Святого престола», — отметил кардинал.
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