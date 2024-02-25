 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине

Папа римский выступил за окончание конфликта на Украине с помощью дипломатии
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа римский призвал искать дипломатические способы окончания конфликта на Украине. По его словам, боевые действия затягиваются, что не только «опустошает регион», но и «сеет страх и ненависть в мире»
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск призвал к поиску дипломатических способов окончания конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе еженедельной молитвы, трансляцию вел Vatican News.

«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — заявил он.

Понтифик призвал стороны конфликта искать способы положить ему конец. «Вновь призывая к тому, чтобы обрести гуманность для создания условий дипломатического решения в поиске справедливого и прочного мира», — отметил папа римский. Он также попросил верующих не забывать молиться о страдающих в Палестине и Израиле.

Ватикан фразой «что-то движется» описал миссию по Украине
Политика
Маттео Дзуппи

В своем рождественском послании понтифик выступил против вооруженных конфликтов и «логики войны» и призывал запретить производство и продажу оружия. В частности, он называл военный конфликт «путешествием без пункта назначения, поражением без победителей, безумием без оправданий».

Ватикан представил миротворческую миссию по урегулированию на Украине, ее руководителем является кардинал Маттео Дзуппи. В декабре 2023 года он сообщал о продвижении этой инициативы, но в то же время о желании достичь больших результатов, в том числе в вопросе возвращения украинских детей.

В Кремле высоко оценивали усилия Ватикана по урегулированию конфликта, но отмечали отсутствие стремления Киева к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам, но на своих условиях.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В офисе президента Украины исключали возможность для папы римского исполнить роль посредника из-за его «пророссийской позиции». В стране также введен запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Ватикан Папа Римский
Материалы по теме
Ватикан фразой «что-то движется» описал миссию по Украине
Политика
Ватикан ответил на критику Киева из-за слов Франциска о великой России
Политика
Посланник папы заявил об отсутствии у Ватикана мирного плана по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Явка на парламентские выборы в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12
Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях Политика, 18:00
Матыцин заявил, что с Fan ID обратной дороги не будет Спорт, 17:47
В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину пригорода Авдеевки Политика, 17:42
Польский генерал заявил об утрате «понимания России» с распадом СССР Политика, 17:25
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 17:22
В Запорожье прозвучал взрыв Политика, 17:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Политика, 17:03
«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы Спорт, 16:57
Бари Алибасов попал в больницу Общество, 16:57
Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине Политика, 16:48
Мэр Лондона призвал конфисковать дома «российских олигархов» на $1,3 млрд Политика, 16:27
Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России Спорт, 16:18
Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб. Политика, 16:13