Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине
Папа римский Франциск призвал к поиску дипломатических способов окончания конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе еженедельной молитвы, трансляцию вел Vatican News.
«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — заявил он.
Понтифик призвал стороны конфликта искать способы положить ему конец. «Вновь призывая к тому, чтобы обрести гуманность для создания условий дипломатического решения в поиске справедливого и прочного мира», — отметил папа римский. Он также попросил верующих не забывать молиться о страдающих в Палестине и Израиле.
В своем рождественском послании понтифик выступил против вооруженных конфликтов и «логики войны» и призывал запретить производство и продажу оружия. В частности, он называл военный конфликт «путешествием без пункта назначения, поражением без победителей, безумием без оправданий».
Ватикан представил миротворческую миссию по урегулированию на Украине, ее руководителем является кардинал Маттео Дзуппи. В декабре 2023 года он сообщал о продвижении этой инициативы, но в то же время о желании достичь больших результатов, в том числе в вопросе возвращения украинских детей.
В Кремле высоко оценивали усилия Ватикана по урегулированию конфликта, но отмечали отсутствие стремления Киева к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам, но на своих условиях.
В офисе президента Украины исключали возможность для папы римского исполнить роль посредника из-за его «пророссийской позиции». В стране также введен запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.
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