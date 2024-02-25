Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине

Папа римский призвал искать дипломатические способы окончания конфликта на Украине. По его словам, боевые действия затягиваются, что не только «опустошает регион», но и «сеет страх и ненависть в мире»

Папа римский Франциск (Фото: Angelo Carconi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск призвал к поиску дипломатических способов окончания конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе еженедельной молитвы, трансляцию вел Vatican News.

«24 февраля 2024 года мы с грустью и болью вспоминали вторую годовщину российско-украинской войны. Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез она принесла, и этот период становится все длиннее, конца его не видно. Эта война не только опустошает регион, но и сеет страх и ненависть по всему миру», — заявил он.

Понтифик призвал стороны конфликта искать способы положить ему конец. «Вновь призывая к тому, чтобы обрести гуманность для создания условий дипломатического решения в поиске справедливого и прочного мира», — отметил папа римский. Он также попросил верующих не забывать молиться о страдающих в Палестине и Израиле.

В своем рождественском послании понтифик выступил против вооруженных конфликтов и «логики войны» и призывал запретить производство и продажу оружия. В частности, он называл военный конфликт «путешествием без пункта назначения, поражением без победителей, безумием без оправданий».

Ватикан представил миротворческую миссию по урегулированию на Украине, ее руководителем является кардинал Маттео Дзуппи. В декабре 2023 года он сообщал о продвижении этой инициативы, но в то же время о желании достичь больших результатов, в том числе в вопросе возвращения украинских детей.

В Кремле высоко оценивали усилия Ватикана по урегулированию конфликта, но отмечали отсутствие стремления Киева к диалогу. Президент России Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам, но на своих условиях.

В офисе президента Украины исключали возможность для папы римского исполнить роль посредника из-за его «пророссийской позиции». В стране также введен запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.