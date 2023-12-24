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Военная операция на Украине ,  
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Ватикан фразой «что-то движется» описал миссию по Украине

Посланник Ватикана Дзуппи: в урегулировании на Украине есть продвижение
Сюжет
Военная операция на Украине
Ватикан хочет гораздо больше результатов по возвращению украинских детей и не упустит возможности сделать это, заявил кардинал Маттео Дзуппи. В рамках миссии Ватикана по урегулированию конфликта летом он посетил Москву и Киев
Маттео Дзуппи
Маттео Дзуппи (Фото: Guido Calamosca / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине, кардинал Маттео Дзуппи заявил, что видит продвижение в рамках миротворческой миссии Ватикана. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

«Что-то движется. Я был в Киеве и Москве. Я был в Вашингтоне и Пекине. И россияне, и украинцы признали роль Святого престола», — сказал Дзуппи.

По его словам, представители Ватикана «прекрасно справляются» со своей работой в Москве и Киеве. В то же время он заявил, что ему бы хотелось «гораздо больших результатов» по возвращению украинских детей, и пообещал не упустить ни одной возможности сделать это.

«Мы должны отойти от логики военной победы как единственной возможности и диалога как капитуляции. Не наивно полагать, что войны обретают справедливый мир только посредством диалога!» — добавил Дзуппи.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Он отметил, что выступает за участие международного сообщества в урегулировании конфликта как третьего действующего лица, которое «может и должно» сделать многое, чтобы найти подходящие решения.

Отдельно кардинал упомянул, что незаменимым в этом вопросе является Китай, который может помочь установить мир на Украине.

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Папа римский Франциск неоднократно призывал к прекращению боевых действий на Украине и мирному урегулированию конфликта. Весной 2023 года он назначил руководителем миротворческой миссии Ватикана кардинала Дзуппи. Последний летом посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже он посетил Москву, где провел встречу с патриархом Кириллом, а также провел переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым. Позднее у него состоялась встреча с президентом США Джо Байденом, в начале осени кардинал прибыл в Китай на переговоры с представителями МИД КНР.

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Миссия Дзуппи не в «посредничестве как цели», а в попытке «улучшить климат» на «пути к миру», отмечали в Ватикане.

В Кремле заявляли, что высоко ценят стремление Ватикана внести свой вклад в прекращение конфликта. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Киев не демонстрирует готовности вести диалог. Россия готова к переговорам, но с учетом своих интересов, отмечал президент Владимир Путин.

В офисе президента Украины осенью заявляли, что папа римский Франциск не может выступать посредником в связи с его высказываниями о России и «пророссийской позицией». Весной глава католической церкви назвал Россию великой, после чего подвергся критике со стороны Киева.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ватикан Папа Римский Франциск
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