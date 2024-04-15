Макрон заявил о планах добиться прекращения огня на Украине и в Газе
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на время Олимпийских игр в Париже.
«Я думаю, это возможность, в которую я постараюсь вовлечь многих наших партнеров», — сказал глава государства в интервью BFMTV. За помощью в этом вопросе французский президент намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, который приедет во Францию через несколько недель.
По мнению Макрона, Олимпийские игры должны быть «моментом для дипломатического мира».
Летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В марте Макрон уже сообщал о намерении предложить Москве прекратить огонь на Олимпиаду, то есть с конца июля по середину августа. Президент России Владимир Путин, комментируя слова французского лидера, заявил, что готов «рассмотреть любые вопросы», но «будет исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».
Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года говорил, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией и заявил о необходимости его завершения. В конце марта он допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как стране удастся выйти на границы 1991 года, но в случае возвращения контроля над утраченными после 24 февраля 2022 года территориями.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий.
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