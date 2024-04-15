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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил о планах добиться прекращения огня на Украине и в Газе

Макрон заявил о планах добиться перемирия на Олимпиаду с помощью Си Цзиньпина
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
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Макрон считает, что Олимпиада может стать «моментом для дипломатического мира» и пообещал попросить помощи с перемирием у Си Цзиньпина. Путин обещал исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на время Олимпийских игр в Париже.

«Я думаю, это возможность, в которую я постараюсь вовлечь многих наших партнеров», — сказал глава государства в интервью BFMTV. За помощью в этом вопросе французский президент намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину, который приедет во Францию через несколько недель.

По мнению Макрона, Олимпийские игры должны быть «моментом для дипломатического мира».

Летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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В марте Макрон уже сообщал о намерении предложить Москве прекратить огонь на Олимпиаду, то есть с конца июля по середину августа. Президент России Владимир Путин, комментируя слова французского лидера, заявил, что готов «рассмотреть любые вопросы», но «будет исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года говорил, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией и заявил о необходимости его завершения. В конце марта он допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как стране удастся выйти на границы 1991 года, но в случае возвращения контроля над утраченными после 24 февраля 2022 года территориями.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий.

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Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин Франция Китай Олимпиада Украина сектор Газа
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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