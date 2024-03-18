Путин высказался о предложении Макрона прекратить огонь на время Игр

Путин заявил, что ему неизвестно о намерении президента Франции предложить прекратить боевые действия на Украине на время Олимпиады. Однако он выразил готовность «рассмотреть любые вопросы», исходя из ситуации на линии фронта

Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о намерении президента Франции Эмманюэля Макрона предложить прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр, но выразил готовность «рассмотреть любые вопросы». Об этом он сказал журналистам.

«Но при любой ситуации будем исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения», — отметил Путин.

После обработки 78,62% бюллетеней Путин, по данным ЦИК, набирает 87,15% голосов, Николай Харитонов — 4,22%, Владислав Даванков — 4,05%, Леонид Слуцкий — 3,16%.

О том, что Париж предложит Москве прекратить боевые действия на время Олимпиады (летние Игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции), Макрон заявил в интервью украинским изданиям. Он отметил, что Франция «не имеет лимитов» в вопросе помощи Украине, но будет содействовать возобновлению переговоров. Французский лидер утвердительно ответил на вопрос, снимет ли он трубку, если ему позвонит Путин. «И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции — это быть нервом войны, как говорил Черчилль», — объяснил Макрон.

Летом прошлого года Путин, комментируя один из пунктов мирной инициативы африканских стран — о прекращении огня, говорил, что Россия не может прекратить боевые действия, когда наступают ВСУ. При этом он не раз заявлял, что не отказывается от переговоров с Киевом.