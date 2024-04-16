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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Украиной на период Олимпиады

Песков: Киев использует идеи типа олимпийского перемирия для перегруппировки
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция официально не предлагала перемирия сторонам, участвующим в конфликтах, на период Олимпиады, сказал Песков. Макрон ранее заявил, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на время Игр
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Украина использует инициативы вроде «олимпийского перемирия» для перевооружения и перегруппировки войск, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И президент [России Владимир Путин], и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», — сказал он.

Франция не выдвигала официальных предложений о перемириях в конфликтах на период проведения Олимпиады в Париже, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Макрон заявил о планах добиться прекращения огня на Украине и в Газе
Политика
Эмманюэль Макрон

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне сказал в интервью BFMTV, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на период проведения Олимпиады в стране.

«Я думаю, это возможность, в которую я постараюсь вовлечь многих наших партнеров», — заявил он, добавив, что намерен обратиться за помощью к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню, который приедет во Францию через несколько недель.

В марте Макрон уже говорил о намерении предложить Москве прекратить огонь на время Олимпиады. Путин в ответ заявил о готовности «рассмотреть любые вопросы». В то же время глава государства отметил, что «будет исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что Киев не может позволить себе заморозку конфликта с Россией. Он допустил, что переговоры Москвы и Киева начнутся до выхода страны на границы 1991 года, но при возврате контроля над утраченными после 24 февраля 2022 года территориями.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий. Украина настаивает на выводе российских войск, Москва такой план отвергает.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Олимпиада Париж перемирие Дмитрий Песков
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