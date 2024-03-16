Франция предложит России прекратить огонь на Олимпиаду

Париж предложит Москве прекратить огонь на Олимпиаду — с конца июля по середину августа, рассказал Макрон. По его словам, Франция не имеет лимитов в поддержке Киева, но будет содействовать возобновлению переговоров

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Франция предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью украинским изданиям.

«Да, мы об этом попросим», — сказал он (цитата по УНИАН).

Макрон отметил, что выступления российских спортсменов на Олимпиаде под белым флагом будут «очень тщательно отслеживаться», чтобы «никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией». Он пояснил, что хочет сделать услышанным «месседж мира, толерантности» и добиться возвращения Украиной территорий. Прежде уже случались конфликты из-за чего из выступлений исключали спортсменов, «мы уже это проходили», указал Макрон.

Летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.

Президент также отметил, что Франция «не имеет лимитов» в вопросе помощи Украине и стремится вернуть в Европу устойчивый мир. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он. По его мнению, сегодня ситуация на Украине «сложная, как никогда», в мире «очень много неопределенности относительно перспектив».

Макрон утвердительно ответил на вопрос, поднимет ли он трубку, если позвонит российский президент Владимир Путин, и пояснил, что считает поддержание диалога своей ответственностью. «И я послушаю, что он будет предлагать. Я считаю, что роль Франции — это быть нервом войны, как говорил Черчилль», — объяснил политик.

Прошлым летом Путин говорил, что Россия не может прекратить огонь в условиях ведущегося наступления Украины. «Они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня. Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», — пояснил он. К концу февраля 2024 года, по его словам, Россия перехватила инициативу и наступает по ряду оперативных направлений.

В начале 2023 года Путин отдал приказ о прекращении огня на период Рождества 6–7 января и предложил властям Украине поддержать эту инициативу. Киев отказался, посчитав идею «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе» и передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. «Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Тогда режим прекращения огня длился с полудня 6 января до конца суток 7 января.

Российские власти требуют от западных стран прекратить снабжать ВСУ и отмечают, что это не помешает добиться намеченных целей, но затянет ход боевых действий.