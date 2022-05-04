Минобороны заявило об уничтожении трех складов оружия и американской РЛС

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили три склада с оружием и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы на Украине, говорится в брифинге Минобороны, который размещен в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — говорится в сообщении.

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