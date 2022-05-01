Минобороны сообщило об ударе по аэродрому близ Одессы

Российские военные уничтожили ангар с вооружением и боеприпасами из США и стран Европы, который находился на военном аэродроме в Одессе, также разрушена взлетно-посадочная полоса, заявили в Министерстве обороны.

«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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