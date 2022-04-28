Бундестаг призвал правительство ФРГ поставить Украине тяжелые вооружения

Парламент ФРГ большинством голосов принял документ о поставках тяжелых вооружений Украине. Как прошли дебаты, о чем спорили парламентарии и какая техника будет передана Киеву — в материале РБК

Голосование по всеобъемлющему плану поддержки Украины в Бундестаге (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Что решил бундестаг

В четверг, 28 апреля, бундестаг, нижняя палата парламента ФРГ, большинством голосов поддержал документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. «За» проголосовали 586 депутатов, 100 — «против», еще семь человек воздержались.

В десятистраничном заявлении, озаглавленном «Защита мира и свободы в Европе — всеобъемлющая поддержка Украины», говорится о необходимости «продолжить и по возможности ускорить поставку на Украину необходимой техники, в том числе поставку тяжелых вооружений и сложных систем, и расширить сферу кругового обмена». Также оно призывает к установлению режима прекращения огня на Украине для безопасной эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам. В заявлении осуждается «жестокая агрессивная война России против Украины». «Россия грубо нарушает международное и международное гуманитарное право и пытается навсегда разрушить европейский мирный порядок», — подчеркивается в документе.

Проект заявления был внесен накануне правящей коалицией (Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) ) совместно с крупнейшим оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и знаменует исторические изменения в политике ФРГ. До начала российской военной операции на Украине Германия придерживалась политики отказа от поставок вооружений, а после начала боевых действий — отказа от поставок тяжелых вооружений.

Как проходили дебаты

Единственными партиями, которые выступили против призыва к поставке тяжелых вооружений, стали правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». Сопредседатель АдГ и лидер фракции в бундестаге Тино Хрупалла сказал, что это заявление можно назвать «декларацией об участии в войне», и предположил, что его принятие продлит войну на Украине и может сделать Германию участником ядерной войны. По его словам, и Украина, и Россия — суверенные государства и в интересах Германии в будущем поддерживать с ними хорошие отношения в политическом, экономическом и культурном плане.

Лидер фракции «Левых» Дитмар Барч также высказал свои опасения по поводу начала ядерной войны в случае поставок на Украину тяжелых вооружений. Вспомнил он и слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о недопустимости ядерной войны и что тот изначально был против поставок тяжелых вооружений, так как подобный шаг увеличивает риск ядерной эскалации. «Каждый день меняется курс, я больше не могу идти в ногу с ним, и многие люди в этой стране чувствуют то же самое», — сказал Барч. Он также выразил сомнение в том, что поставки тяжелых вооружений положат конец войне. По его словам, сейчас слишком мало говорят о дипломатических усилиях, а солидарность с народом Украины и деэскалация — это две стороны одной медали.

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Разногласия были и среди партий — соавторов документа. Лидер христианских демократов и глава фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц выступил с критикой Шольца (федеральный канцлер не присутствовал на дебатах из-за визита в Японию). Он заявил о «слабости и неуверенности» канцлера в вопросе украинского конфликта, а также назвал высказывания Шольца о ядерной войне безответственными. По его словам, высказывания главы правительства позволяют сделать вывод о том, «что все страны, которые делают для Украины больше, чем Германия, повышают риск войны».

В ответ председатель СДПГ Ларс Клингбейл обвинил Мерца в преследовании сугубо партийных интересов. «Сегодня вы могли бы выступить с речью о государственной политике. Но это стало партийно-политическим выступлением», — сказал он, обращаясь к главе ХДС. Клингбейл также поблагодарил правящую коалицию и ХДС/ХСС за согласие выступить с единым документом и подчеркнул, что выдвинутое предложение «посылает Путину и народу Украины четкий сигнал, что мы находимся на правильной стороне истории как немецкий бундестаг».

Как партии договаривались о совместном проекте документа

С начала военного конфликта Шольц был против поставок тяжелых вооружений Украине. Предполагалось, что Германия будет участвовать в финансировании подобных поставок компаниям других стран — партнеров по НАТО, а также помогать с обучением украинских военных и боеприпасами. Подобная позиция вызывала резкую критику со стороны христианских демократов, и 25 апреля блок ХДС/ХСС внес в бундестаг проект документа с призывом передать тяжелые вооружения Украине. Согласно тексту этого документа, который оказался в распоряжении издания Süddeutsche Zeitung, блок призывал «предоставить вооружения Украине напрямую в максимально возможном объеме из имеющихся запасов бундесвера и доставить их туда немедленно, включая тяжелые вооружения, в том числе бронированные системы вооружения (включая боевые танки и боевые машины пехоты) и артиллерийские системы». Также документ предполагал поставку разведывательной аппаратуры, средств защиты и радиоэлектронной борьбы, стрелкового оружия, боеприпасов, зенитных ракет и противотанковых систем. При этом христианские демократы подчеркнули, что готовы разработать совместный проект документа с правящей коалицией.

В ответ три правящие партии 26 апреля представили свой проект заявления, в котором призывали правительство к «расширению поставок тяжелого вооружения и сложных систем, например в рамках кругового обмена, не ставя под угрозу способность Германии защищать альянс (НАТО)». Также они высказались за обучение украинских военных в Германии.

Круговой обмен вооружениями подразумевает поставки вооружений одной стране в обмен на то, что она в рамках соглашения поставит другие вооружения третьей стране.

В тот же день глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила о решении поставить Украине 50 зенитных самоходных установок типа «Гепард». Однако для этого ФРГ сначала необходимо закупить боеприпасы (Берлин ведет соответствующие переговоры с Бразилией). Также она высказалась за обучение украинских инструкторов.

В результате переговоров партии согласились подготовить общий документ, из которого исчезли упоминания конкретных видов тяжелых вооружений, но сохранились формулировки о необходимости их поставки.

Какие вооружения Германия поставит Украине

В рамках кругового обмена Словения должна передать Украине большое количество танков Т-72 советской конструкции, а взамен получить из Германии боевую машину пехоты Marder и колесный бронеавтомобиль Fuchs. Как пишет Die Welt, аналогичное предложение было сделано и Чехии. Список вооружений для обмена уже передан Праге.

Кроме того, оборонный концерн Rheinmetall обратился к федеральному правительству за разрешением на поставку Украине 88 бывших в употреблении основных боевых танков Leopard.

По состоянию на 21 апреля ФРГ поставила Украине 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с боекомплектом из 3 тыс. снарядов, 100 пулеметов и 15 бункерных пусковых установок с 50 реактивными снарядами. Помимо этого Киевом получено 100 тыс. ручных гранат, 2 тыс. мин, около 5300 зарядов взрывчатого вещества и более 16 млн патронов для ручного огнестрельного оружия — от штурмовых винтовок до крупнокалиберных пулеметов.

Что говорили о поставках вооружений Украине в России

После того как в бундестаге приняли документ о поставках тяжелых вооружений Украине, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал это решение «печальным». «Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — написал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставляемое Западом Киеву оружие не помешает России достичь целей на Украине. «Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия. Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что российские вооруженные силы будут считать склады поставляемых Киеву вооружений странами НАТО своей законной целью на территории Украины. «Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной вооруженной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» 25 апреля.