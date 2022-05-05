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В Кремле сравнили с террористами заблокированных на «Азовстали» украинцев

Дмитрий Песков: предложения украинцев на «Азовстали» напоминают требования террористов
Госагентство «РИА Новости» заявило о предложении со стороны заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных обменять находящихся на предприятии гражданских лиц на продукты и лекарства: 15 человек на тонну груза
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Предложения обменять находящихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей на продовольствие и лекарства напоминают требования террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Утром 5 мая агентство «РИА Новости» опубликовало сообщение, в котором со ссылкой на неназванного представителя штаба операции по «освобождению предприятия» говорится, что во время переговоров бойцы батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) и представители Службы безопасности Украины «предложили поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты». «Обозначенные условия сделки — 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», — цитирует агентство собеседника.

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Песков сообщил на брифинге журналистам, что президента Владимира Путина ознакомили с этой информацией и он осведомлен о происходящем на «Азовстали».

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и других местах», — заявил Песков, отметив, что больше ничего комментировать не будет и «дальше все в руках нашего штаба».

Сообщения украинских СМИ о происходящем на заводе представитель Кремля назвал недостоверными. «Украинская сторона и тем более те, кто укрывается там, на территории завода, хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать», — сказал Песков.

«Вы были свидетелями, публично президент дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующего не озвучивалось», — добавил он.

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По словам Пескова, российские вооруженные силы продолжают блокировать комбинат, для выхода с его территории гражданских лиц и сдающихся украинских военных работают гуманитарные коридоры.

Ранее «РИА Новости» также со ссылкой на представителя штаба указывало, что в подземных помещениях комбината «Азовсталь» могут находиться еще более 200 мирных граждан.

Президент Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода «Азовсталь» как нецелесообразный 21 апреля. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела». Тогда Шойгу сообщил, что на территории завода блокированы более 2 тыс. украинских военных.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Сообщения о выходе с территории «Азовстали» или близлежащих домов гражданских лиц стали появляться в российских государственных СМИ. 1 мая российское Минобороны заявило об эвакуации из близлежащих районов 46 человек, а 1–2 мая с территории завода — 126 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая сообщил, что с «Азовстали» эвакуировали около 100 мирных жителей. Он указывал, что вывод гражданских с территории комбината продолжится.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Накануне, 4 мая, в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» как в направлении России, так и в направлении Украины.

Боевые действия в районе Мариуполя идут практически с начала операции 24 февраля. В начале марта город был окружен, 18 марта Минобороны сообщило уже о боях в центральных районах. 16 апреля представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была «зачищена» от украинских войск.

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