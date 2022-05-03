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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны России сообщили о занятии ВСУ огневых позиций на «Азовстали»

Украинские военные заняли огневые точки во время режима тишины на «Азовстали», этот режим установили для эвакуации гражданских, заявили в российском Минобороны. В ведомстве указали, что военные ДНР и России уничтожают эти позиции
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинские военные и бойцы «Азова» (признан в России экстремистским и запрещен), находящиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, заняли огневые позиции по время режима тишины, введенного для эвакуации мирных граждан, заявил сотрудник пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев, передал телеканал «Звезда».

«Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — сказал Астафьев (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Эвакуация гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» стала одной из главных тем встречи генсека ООН Антониу Гуттериша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Власти Украины попросили Гуттериша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, тот предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

Российская сторона заподозрила, что власти Украины намерены вывести всех находящихся на комбинате людей на подконтрольную Киеву территорию для того, чтобы скрыть наличие среди них наемников, эту версию в начале мая озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что на территории «Азовстали» находится большое число «персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий, на стороне украинских радикалов».

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Минобороны России сообщило об эвакуации с «Азовстали» 46 человек за 30 апреля. На следующий день, 1 мая, с комбината вывели 80 мирных жителей, 69 человек из них пожелали выехать на подконтрольную Киеву территорию, они выехали в направлении Запорожья в сопровождении сотрудников ООН и Красного Креста.

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В Кремле настаивают, что мирные жители вправе свободно покинуть территорию «Азовстали» и «пойти в любую сторону», украинским военным же следует сдать оружие и тоже выйти, им сохранят жизнь. В середине апреля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что «наемники», которые не сдадутся российским силам, «подлежат денацификации в первую очередь». «Конечно, если останутся в живых», — добавил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Мариуполь Азовсталь батальон Азов «Азов» эвакуация
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