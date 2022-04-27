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Высылки дипломатов ,  
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МИД объявил о высылке восьми дипломатов Японии

МИД: Россию до 10 мая должны покинуть восемь дипломатов из Японии
Россия решила выслать восьмерых дипломатов Японии, неделей ранее столько же российских дипломатов выслал Токио. В МИДе обосновали это решение поддержкой Японией «неонацистов» и «оголтелой кампании» по распространению клеветы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МИД потребовал от восьми японских дипломатов покинуть Россию до 10 мая в связи с полной поддержкой Токио «неонацистских формирований» на Украине и оказанием им военной, экономической и политической помощи. Об этом говорится на сайте российского министерства.

Японское правительство, по мнению МИДа, взяло с конца февраля «откровенно враждебный антироссийский курс» и «активно включилось в режиссируемую Западом оголтелую кампанию по распространению клеветы» против России. Власти страны также создали серьезные препятствия для работы российских представительств в нарушение Венской конвенции, в японском обществе нагнетается «русофобская истерия», утверждают в министерстве, а высылка восьмерых дипломатов России стала «апофеозом этой линии».

«Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну», — говорится в сообщении МИД России.

Ведомство настаивает, что ответственность за это решение полностью лежит на японской стороне, поскольку Токио «сделал выбор в пользу отказа» от конструктивных и дружеских отношений с Москвой.

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Фото:Екатерина Аристархова / РИА Новости

Япония выслала восемь российских дипломатов неделей ранее, 27 апреля, их объявили персонами нон грата. Источники телеканала Fuji говорили, что сперва власти осторожно относились к этой идее, но изменили позицию из-за ситуации на Украине. Газета Sankei писала об опасении японского правительства ответных мер Москвы, которая может создать сложности для работы консульств и защиты интересов граждан Японии в случае чрезвычайных обстоятельств.

Представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заверила, что Москва ответит симметрично.

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Посол России в Японии Михаил Галузин заявил затем, что сотрудничество между Москвой и Токио на протяжении десятилетий было «очень ценным и взаимовыгодным». Однако японская сторона, продолжил дипломат, «применяет неправильные широкомасштабные санкции». По его мнению, происходящее на Украине не должно сказываться на отношениях между Россией и Японией.

Япония ввела санкции против Тихоновой и Воронцовой
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Фото:LightRocket / Getty Images

Япония с конца февраля ввела несколько пакетов ограничительных мер против России. Минобороны Японии сообщило 19 апреля о намерении поставить Украине беспилотники, защитные маски и защитную одежду «для реагирования на химическое оружие». Прежде Токио поставлял Киеву нелетальное оборудование, в частности бронежилеты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД Япония дипломаты высылка дипломатов
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