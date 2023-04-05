Пентагон допустил поставки Abrams Украине к концу года

Пентагон: наша цель — поставить танки Abrams Украине к концу года

Целью США является поставка танков Abrams Украине до конца года, заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша цель состоит в том, чтобы поставить их Украине до конца года. Это единственные сроки, о которых я сейчас могу сказать», — сказала она.

Сингх добавила, пока обучение украинских солдат работе с этими танками не началось. Накануне, 4 апреля, в Пентагоне заявили, что это связано с продолжением подготовки к данному процессу и закупкой оборудования, но обучение должно стартовать «относительно скоро», сообщил CNN.

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