Пентагон заявил об отправке танков Abrams Украине из имеющихся запасов

США объявили о решении передать Украине танки Abrams в январе. Спустя месяц Breaking Defence со ссылкой на источник сообщал, что Вашингтон так и не решил, заказывать Киеву новые машины или отправлять из уже имеющихся запасов

Танк Abrams (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

США направят Украине уже находящиеся на складах танки Abrams, сообщил в ходе слушаний в конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы забираем танки с наших складов и переделываем их таким образом, чтобы в отличие от новых закупок их можно было вывести из эксплуатации и сделать пригодными для экспорта», — сказал министр обороны США, говоря о том, что сейчас делает Вашингтон для поставок танков Киеву.

Президент США Джо Байден объявил о передаче 31 танка Abrams Украине в конце января. В Пентагоне позже заявили, что на поставку может потребоваться больше года. В то же время в ведомстве указывали, что ищут наиболее быстрый вариант передачи Abrams Украине. Решение о поставках танков также приняли союзники США по НАТО — Великобритания и Германия. Последняя также разрешила третьим странам передать Киеву имеющиеся у них Leopard немецкого производства.

В конце февраля источник Breaking Defence в Госдепе сообщал, что Вашингтон до сих пор не решил, какую опцию выбрать: отправлять Киеву танки из своих запасов или заказывать новые.

Россия неоднократно выступала с критикой поставок западного оружия и техники Украине. Они «будут гореть» и не способны изменить ситуацию на месте, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.