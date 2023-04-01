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В МИД Украины заявили о недостаточном числе танков для контрнаступления

Замглавы МИД Украины Мельник: у Киева недостаточно танков для контрнаступления
Украина не хочет начинать контрнаступление, «которое не подготовлено», заявил замглавы МИД Мельник. Он считает, что страна вряд ли добьется решающего преимущества в ближайшее время, но надеется на достижение мира в этом году
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина получила десятки танков от стран Запада, но их недостаточно, чтобы начать контрнаступление, сказал на конференции, организованной Frankfurter Allgemeine Zeitung замглавы МИД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник. Трансляция шла на YouTube.

«Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено», — сказал он. По словам Мельника, у Киева сейчас около 50-60 западных танков, а Россия может «ежедневно производить или приводить в боеспособное состояние» до десяти боевых машин. «А это означает, что на протяжении долгого времени мы еще будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — считает дипломат (цитата по ТАСС).

Несмотря на это, сообщил Мельник, Украина рассчитывает добиться мира в этом году. Он призвал западные государства нарастить военную поддержку и поставить Киеву истребители. Просьба Украины передать боевую авиацию долгое время не находила поддержки, но в марте на это согласились Польша и Словакия.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности заявил, что для контрнаступления Киеву прежде всего необходимы «тяжелая техника и подготовленные резервы». Глава оборонного ведомства допустил, что танки немецкого производства Leopard, часть которых уже прибыла в страну, могут быть использованы в ходе контрнаступления в апреле-мае.

Россия считает, что из-за военной помощи Киеву западные страны становятся стороной конфликта. Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что Запад подталкивает Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать вливание средств в вооружения для нее. Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МИД Украины танки контрнаступление Военная операция на Украине
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