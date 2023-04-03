Аналитики объяснили ослабление рубля вопреки росту цен на нефть

Рубль на торгах 3 апреля без видимых причин упал ниже 78 за доллар, чего не было с апреля 2022 года. Причинами ослабления стали окончание налогового периода и дисбаланс спроса на валюту из-за снижения экспорта при росте импорта

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В ходе торгов 3 апреля рубль потерял свыше 1,3% к доллару США, следует из данных Мосбиржи: на открытии российская валюта стоила 77,5 руб. за доллар, а к окончанию торгов упала до 78,7 руб. Последний раз доллар торговался выше отметки 78 руб. в середине апреля 2022 года. Похожая картина была и на торгах евро (падение с 83,8 до 85,9 руб.) и юанем (с 11,3 до 11,4 руб.).

Опрошенные РБК эксперты связывают ослабление российской валюты с окончанием налогового периода, когда экспортеры в конце марта для оплаты налогов переводили валютную выручку в рубли, а также общим снижением экспорта в денежном выражении при одновременном росте импортных операций. Дополнительными факторами давления на рубль также стали продолжающиеся сделки по продаже иностранным бизнесом активов в России и корректировка требований Банка России к обязательным резервам в недружественных валютах.

Текущий рост цен на нефть, обусловленный решением ОПЕК+ о сокращении добычи, окажет поддержку рублю только в будущем, но эффект будет частично нивелирован изменением ситуации с продажей юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают эксперты.

Чем объясняется ослабление рубля

Давление на рубль оказывает окончание налогового периода, говорит экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. По его оценке, несмотря на значительное снижение цен на нефть в марте, компании заплатили порядка 250 млрд руб. налога на дополнительный доход (НДД) от добычи в дополнение к нефтегазовым налогам. Это увеличило продажи валюты (компании конвертируют выручку, чтобы оплатить налоги) в марте, что могло поддержать рубль, отмечает Исаков. В апреле таких крупных сделок с валютой со стороны экспортеров еще не было.

По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчетов налогов, в марте 2023 года составила $47,85, что в 1,86 раза ниже, чем в марте 2022 года, когда российская нефть стоила $89,05 за баррель.

В целом предложение валюты сокращается из-за уменьшения объемов экспорта в денежном выражении, отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Одновременно продолжается восстановление импорта, которое провоцирует дополнительный спрос на валюту. На текущий момент импорт восстановился до уровней двух-трехлетней давности, оценивает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Все это обуславливает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем рынке», — заключает он.

Еще один фактор — продолжающиеся сделки по выкупу российских активов у иностранных компаний, обращает внимание главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Такие сделки проводятся в валюте недружественных стран. Еще в прошлом декабре ЦБ указывал на спрос на «токсичную» валюту именно со стороны клиентов, выкупающих бизнес у компаний, уходящих из России из-за санкций, напоминает Коныгин.

При этом эксперт видит скачок оборотов в дружественных валютах. «Полагаю, что происходит конвертация недружественных валют в дружественные на фоне сокращения возможностей вывода средств за рубеж, а также регуляторных требований Банка России по открытой валютной позиции (ОВП) банков», — отмечает Коныгин.

Дополнительный спрос на недружественную валюту может быть со стороны банков, считает и директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. 31 марта Минфин перечислил в НРД 17 млрд руб. для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям РФ. «Банки закрывают ОВП (то есть выравнивают требования и обязательства в валюте. — РБК) после получения рублей, поэтому и образуется спрос на валюту», — говорит Полевой.

Почему рубль не поддержали растущие цены на нефть

Страны ОПЕК+ (Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и другие) 3 апреля приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр. в сутки. Это привело к росту цен на нефть марки Brent сразу на 8%. Позиции рубля зависят от нефтяных котировок, хотя из-за санкций, ограничений на движение капитала и продажи юаней из резервов корреляция показателей снизилась.

Сокращение добычи создает предпосылки для закрепления котировок нефти Brent в диапазоне $80–90 за баррель, говорит Сыроваткин. Российская Urals торгуется с дисконтом от этих цен из-за разницы сортов и санкционного потолка цен. По расчетам Полевого, в марте абсолютный дисконт Brent к Urals составил порядка 40%.

Увеличение цен на нефть приведет к росту предложения валюты, рассуждает Сыроваткин: «Кроме того, сокращается дисконт, с которым продается российская смесь Urals, что также должно способствовать росту предложения валюты». Но все это — среднесрочные факторы, они будут оказывать влияние на рубль, но с определенным лагом, объясняет эксперт.

«Полагаем, что в ближайшие месяцы курс доллара к рублю продолжит колебаться в диапазоне 75–80 руб. На наш взгляд, решение ОПЕК+ сократить добычу заметно снижает вероятность закрепления пары выше 80 руб. за доллар и повышает вероятность ее возвращения к 75 руб. к середине года», — прогнозирует Сыроваткин.

«Думаю, что рынок учитывает, что основная часть эффекта от роста цены нефти будет скомпенсирована сокращением продаж валюты Минфина», — добавляет Исаков. Рост цен на нефть сокращает продажу юаней из ФНБ, и лишь около трети прироста экспортной выручки в теории могут стать чистым предложением валюты для частного сектора, оценивает эксперт.