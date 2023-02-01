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Россия перестала поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

В России вступил в силу запрет на поставки нефти в страны, которые ввели потолок цен
Российские компании не смогут поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен на нефть. Это следует из указа президента, который вступил в силу с 1 февраля
BRENT BRENT $85,11 -1,2%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок. Соответствующий указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

На основании специального решения президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.

Правительство России обязало компании-экспортеры ежемесячно предоставлять таможенному органу информацию о контрактах с ценами на нефть и нефтепродукты и сведения проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации.

Если таможенные органы обнаружат факты применения ценового потолка, транспортировка грузов по железной дороге и трубопроводам в страны Евразийского экономического союза будет запрещена.

Следить за исполнением запрета на регулярной основе будет Минэнерго. До 1 марта 2023 года правительство поручило Минэнерго и Минфину установить порядок мониторинга цен на российскую нефть для экспорта.

5 декабря станы Евросоюза, G7 и Австралия, составляющие коалицию по ограничению цен, ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Вместе с ней в силу вступило европейское эмбарго на транспортировку нефти морским путем.

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По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, решение ограничить цены на нефть «еще сильнее ударит по доходам России и снизит ее способность вести войну на Украине». Также предполагается, что ценовой потолок позволит стабилизировать мировые цены на энергоносители.

Российские власти предупреждали о последствиях такого решения. В сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. Позже похожее заявление сделал вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что Россия будет продолжать поставки в те страны, которые обеспечивают «рыночные механизмы ценообразования».

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Маргарита Матяшева
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