Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики

Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики

Сдача анализов была одним из условий проведения дебатов между Зеленским и Порошенко. Дискуссия состоится 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Владимир Зеленский (справа) (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский сдал анализы на употребление алкоголя и наркотиков в одном из медицинских центров Киева. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Зеленский 3 апреля вызвал на дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко, поставив несколько условий. В частности, глава государства должен признать, что выйдет на дебаты не с «марионеткой Кремля или [миллиардера Игоря] Коломойского», а с кандидатом в президенты Зеленским, а также должен пройти медэкспертизу.

Порошенко принял вызов Зеленского, отметив, что будет ждать его утром 5 апреля в медпункте стадиона «Олимпийский» для сдачи анализов. В ответ в штабе Зеленского заявили, что их кандидат пройдет медэкспертизу в независимой лаборатории.

Арбитром и ведущей дебатов может стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которой Зеленский предложил взять на себя эту роль. Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского. Также о своей готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко заявляла российская телеведущая Ольга Скабеева. По данным украинских СМИ, неизвестные злоумышленники уже начали продавать фальшивые билеты на дебаты двух кандидатов в президенты.