Скабеева заявила о готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предложила провести предвыборные дебаты актера Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом она написала в Twitter.

«Ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг», — заявила она. Ведущая указала, что гарантирует «объективность и беспристрастность». Она также пообещала пройти до 19 апреля экспресс-курс изучения «української мови».

Свой гонорар Скабеева пообещала перевести Международному валютному фонду (МВФ) «в счет оплаты внешнего долга Украины».

Накануне, 3 апреля, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, способном принять около 70 тыс. зрителей. В качестве одного из условий актер потребовал, чтобы Порошенко признал, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом». Порошенко согласился участвовать в дебатах.