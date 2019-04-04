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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,   Сделано для агрегаторов 
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Скабеева заявила о готовности провести дебаты Зеленского и Порошенко

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предложила провести предвыборные дебаты актера Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом она написала в Twitter.

«Ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг», — заявила она. Ведущая указала, что гарантирует «объективность и беспристрастность». Она также пообещала пройти до 19 апреля экспресс-курс изучения «української мови».

Свой гонорар Скабеева пообещала перевести Международному валютному фонду (МВФ) «в счет оплаты внешнего долга Украины».

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Эксперты оценили шансы Зеленского и Порошенко на дебатах

Накануне, 3 апреля, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, способном принять около 70 тыс. зрителей. В качестве одного из условий актер потребовал, чтобы Порошенко признал, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом». Порошенко согласился участвовать в дебатах.

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Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, набрав по итогам первого 30,24% и 15,95% голосов соответственно. Второй тур пройдет 21 апреля.

Теги: дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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