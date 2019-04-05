Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского провести дебаты

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли она участвовать в качестве арбитра в дебатах между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом «Громадьске» сообщили в пресс-службе штаба Тимошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — заявил ее представитель.

Стать ведущей его дебатов с Порошенко лидеру «Батькивщины» предложил Зеленский. По его мнению, это поможет избежать «подкупа, провокаций, административного давления», а Тимошенко станет «гарантом честных правил и равных возможностей». При этом ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания объявил, что модератором дискуссии будет журналист Павел Казарин.

3 апреля Зеленский в видеоролике предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Он подчеркнул, что право на трансляцию дискуссии в прямом эфире должны получить все каналы, а кандидатам перед дебатами следует сдать анализы на алкоголь и наркотики. Порошенко принял вызов оппонента и согласился пройти медосмотр. Позднее готовность сдать анализы выразил и сам Зеленский.