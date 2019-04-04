Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков​ перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».

При этом штаб Зеленского считает, что сдача анализов должна проходить не в медпункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, который был назначен в качестве площадки для дебатов, а в независимой лаборатории.

«При всем уважении к «Олимпийскому», я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab», — сказал Разумков.

По его словам, в этой лаборатории можно будет сдать анализы таким образом, что ни у кого не возникнет вопросов о том, что «где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять».