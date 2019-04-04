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Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков​ перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».

При этом штаб Зеленского считает, что сдача анализов должна проходить не в медпункте стадиона «Олимпийский» в Киеве, который был назначен в качестве площадки для дебатов, а в независимой лаборатории.

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«При всем уважении к «Олимпийскому», я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех в Eurolab», — сказал Разумков.

По его словам, в этой лаборатории можно будет сдать анализы таким образом, что ни у кого не возникнет вопросов о том, что «где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять».

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Инициатива о проведении дебатов прозвучала от Зеленского 3 апреля. В качестве одного из условий дебатов кандидат в президенты назвал сдачу анализов перед дискуссией. Петр Порошенко принял вызов Зеленского, предложив сдать анализы утром 5 апреля в медпункте «Олимпийского». Позднее Зеленский пригласил Юлию Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, стать арбитром и ведущей дебато​в.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, президентские выборы
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