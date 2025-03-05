Трамп анонсировал покупку портов у Панамского канала компанией из США

Президент США Дональд Трамп во время обращения к совместной сессии конгресса США заявил о намерении крупной американской компании купить оба порта вокруг Панамского канала.

«Чтобы еще больше укрепить нашу национальную безопасность, моя администрация вернет контроль над Панамским каналом. Только сегодня крупная американская компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала и многое другое, связанное с Панамским каналом, а также пару других каналов», — сказал он.

Американский лидер также передал послание «для удивительных людей Гренландии».

«Мы твердо поддерживаем ваше право определять свое будущее. И если вы выберете этот путь, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки», — отметил он.

По его словам, США нужна Гренландия «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира».

Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. Президент пообещал обеспечить безопасность Гренландии и поднять ее «на такие высоты», о которых она даже не мечтала.

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